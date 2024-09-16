Еще один автобренд из КНР вводит ограничения на поставки автомобилей в РФ

Марка Voyah решила запретить неофициальный экспорт своих гибридов и автомобилей в зарубежные страны, включая РФ. При этом официальный дистрибьютор китайского премиум бренда по-прежнему будет возить машины в нашу страну, сообщают "Известия".

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В то же время Voyah запустил программу поддержки приобретенных неофициально машин. Можно оформить заводскую гарантию от официального российского импортера сроком на один или три года при единственном условии, что пробег не превышает 80 тысяч километров.

Ранее проходила информация, что более радикально с неофициальным ввозом решил бороться бренд Zeekr. Он принял решение о блокировке экранов машин за пределами КНР.

Водителю электрокара Zeekr в случае обнаружения использования его за пределами геолокации, указанной в договоре, будет выслано предупреждение с предложением вернуться в зону обслуживания, то есть на территорию Китая.

В противном случае у автомобиля будет отключен центральный дисплей информационно-развлекательного комплекса, который в современных китайских автомобилях является фактически пультом управления всеми системами "жизнедеятельности". После возвращения на родину функционал системы восстановится.