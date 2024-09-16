СМИ заметили в кортеже Путина Hongqi H9

Президентский кортеж пополнился китайским седаном Hongqi H9. Об этом сообщает Wroom.ru со ссылкой на репортаж телеканала «Россия».

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На днях глава государства Владимир Путин стал участником международного форума объединенных культур, который прошел в Санкт-Петербурге. На пленарное заседание президент приехал на китайском представительском седане Hongqi H9.

Портал напоминает о том, что на протяжении многих лет президент использует для официальных мероприятий автомобили российского бренда «Аурус». Эта марка первоначально создавался именно для работы в кортежах высокопоставленных чиновников, а весной этого года был проведен рестайлинг модели «Аурус Сенат».

Китайский седан Hongqi H9 официально ввозят в РФ с прошлогоднего лета. Рекомендованная стоимость автомобиля, оснащенного двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с., стартует от 7 790 000 рублей.

Ранее «Китайские автомобили» со ссылкой на реестр «Росстандарта» сообщили, что автомобиль Tank 400 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для рынка России. Вероятно, это касается бензиновой или дизельной версиях этого SUV.