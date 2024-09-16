В Брюсселе начались масштабные протесты из-за планируемого закрытия завода Audi

В Брюсселе начались масштабные протесты, на которые вышли тысячи людей, выступающих против возможного закрытия завода Audi и других автомобильных предприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что протесты начались на Северном вокзале в столице Бельгии, после чего люди дошли до площади, где находится Европарламент. Демонстранты говорят, что власти позволяют компаниям переносить производства из ЕС, хотя они много лет приносили много прибыли.

«Несмотря на сверхприбыль, которую получали в течение нескольких лет, теперь мы должны расплачиваться за кризис. Мы не приемлем этого», — отметил представитель Федерации профсоюзов Бельгии Сор Хилляль.

До этого сообщалось, что выпускать автомобили в Европе стало невыгодно. Главный европейский автогигант Volkswagen впервые закрывает заводы в Германии, Renault не укладывается в «зеленые» нормативы ЕС, а франко-итало-американский Stellantis на фоне энергетического кризиса теряет миллиарды дохода. Что происходит с авторынком на Западе и при чем тут Россия — читайте в материале «Газеты.Ru».