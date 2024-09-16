Представленный недавно кроссовер Toyota bZ3C будет доступен только в Китае

Первая информация о Toyota bZ3C появилась несколько месяцев назад, но была довольно общей: электрический кроссовер с динамичным профилем, созданная в партнерстве FAW и BYD исключительно для Китая.

© Carakoom

Однако чем ближе к запуску серийного производства, тем больше информации появляется. Уже известно, что кроссовер Toyota bZ3C получится большим: ожидается 4,78-метровая длина и 2,88-метровая колесная база. Также известно, что электромобиль получает один электромотор мощностью 200 кВт (272 л.с.) и исключительно передний привод. Появление версий с полным приводом и двумя электромоторами возможно в будущем, но пока не подтверждено.

Toyota bZ3C получит аккумулятор от BYD, что обеспечит запас хода около 500 км. Он будет предлагаться в нескольких исполнениях, которые будут отличаться оснащением: черные 19- или серые 21-дюймовые колесные диски, автопилот с различными датчиками LiDAR, система кругового обзора с дополнительными камерами в переднем бампере и зеркалах.

Производство на заводах Toyota-FAW начнется уже в скором времени, старт продаж запланирован на весну 2025 года.