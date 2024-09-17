В России сократились продажи электромобилей

Россияне стали реже покупать машины на альтернативных видах топлива. В последний месяц лета россияне приобрели 1 314 электромобилей, что на 12% меньше, чем в августе прошлого года, когда было продано 1 495 электрокаров. Но по итогам восьми месяцев 2024 года показатель выше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Если в прошлом году с января по август было продано всего 7 091 машин, то в этом году уже 13 034 электромобиля.

© Quto.ru

Zeekr, который официально в России не представлен, по-прежнему сохраняет лидерскую позицию. От августа к августу продажи бренда взлетели с 289 до 605 машин. А за восемь месяцев этого года показатели еще более впечатляющие — с 737 до 5 621 электромобилей. Следом с большим отставанием идут «Москвич» (132 единицы), Evolute (107), Volkswagen (60), Ora (46), Avatr (44) и BYD (30), Xiaomi (29), Tesla (27) и Skywell (26).

В модельном рейтинге также лидирует Zeekr 001, который в августе был продан 421 раз. В тройке лидеров, но с большим отставанием расположились «Москвич 3е» (132) и Zeekr X (104). Далее следуют Evolute i-Sky (64), Zeekr 007 (45), Volkswagen ID.4 (40), Ora 03 (36), Zeekr 009 (35), Xiaomi SU7 (29) и Skywell ET5 (26).

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ продлило программу льготного автокредитования. По условиям программы государство предоставляет 20-процентную субсидию на приобретение автомобиля. Для жителей Дальневосточного федерального округа предложение чуть привлекательнее — 25%. Льгота распространяется на работников медицины и образования, участников СВО, россиян с ограниченными возможностями, а также семьи с детьми в ДВФО. Это не единственное условие для получения субсидии.