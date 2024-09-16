Стала известна страна, в которой популярны старые «Нивы» и УАЗы

Стала известна страна, где очень популярны старые «Нивы» и УАЗы. Как оказалось, старые «Нивы» и УАЗы, значительная часть которых была произведена ещё во времена СССР, пользуются огромной популярностью в Италии. Уже 23 года там существует клуб «УАЗ Италия», который организовал один из местных бизнесменов — Маурицио Разо. Более того, организация смогла добиться для УАЗ-469 официального статуса «историческое авто».

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В распространении в Италии ещё советских машин огромную роль сыграла семья Марторелли, которая стала дилерами бренда. Этому предшествовал Туринский автосалон 1972 года, на котором был представлен первый советский внедорожник, и он вызвал большой ажиотаж. А в 1975 году команда Луиджи Марторелли на четырех УАЗах и мотоцикле «Днепр» совершила 11-тысячекилометровый пробег по Сахаре. Филиппо Марторелли, брат Луиджи, не единожды становился чемпионом Италии в ралли по бездорожью на ульяновских машинах.

Для большей рекламы были построены полигоны, чтобы покупатели своими глазами видели преимущества советских машин. В культовом сериале «Спрут» об итальянской мафии, снятом в начале 80-х годов прошлого века, есть эпизод с участием УАЗ-469Б. И всё было довольно успешно, пока итальянские покупатели не переключились на более респектабельные японские кроссоверы. Официальные поставки УАЗов прекратились в 1999 году.

В 2010 году большой поклонник России - премьер Италии Cильвио Берлускони — приобрёл УАЗ «Патриот» с дизельным двигателем Iveco. Со скидкой он обошёлся ему в €14 500 (сейчас это около полутора миллионов рублей). С ужесточением экологических евростандартов такие машины пришлось переделывать на газ.

В Италии также есть автоклуб «Лада Нива». Один из его главных активистов, Алессандро Мартам, продаёт запчасти и аксессуары для этих машин. Официальных дилеров бренда в стране сейчас нет, но запчасти появляются. По его словам, любовь к российской машине проявилась с возрастом. «Когда садишься в нее, начинаешь с машиной знакомиться, вдруг чувствуешь: в ней есть душа. В основном ведь сейчас производят паркетники, а настоящих внедорожников, тем более компактных, мало», — объясняет мужчина.