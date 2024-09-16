BMW M4 CS оказался быстрее, чем было заявлено

Новая модель BMW M4 CS 2025 года оказалась быстрее, чем изначально заявлял немецкий производитель. Об этом сообщает CarBuzz со ссылкой на YouTube-канал AutoTopNL.

Изначально в BMW сообщили, что новая модель будет иметь 543 лошадиные силы и разгон до 96 км в час (60 миль в час) за 3,2 секунды. Однако, авторы канала AutoTopNL смогли самостоятельно протестировать новинку — полученные результаты оказались выше заявленных характеристик.

Как уточнили в источнике, испытание проводилось на дороге общего пользования. Полученные результаты оказались выше ожидаемых — автомобиль разогнался до 100 км в час за 3,19 секунды, а от 100 до 200 км в час за 6,92 секунд. Как считают авторы CarBuzz, это говорит о том, что реальная мощность BMW M4 CS превышает заявленные 543 л. с. При этом максимальная скорость, которую смог достичь водитель, составила 310 км в час, хотя производитель сообщил о максимальной скорости в 302 км в час.

«Согласно последним сообщениям, будет выпущено всего 1700 экземпляров M4 CS по всему миру, и мы надеемся, что один из владельцев поставит его <...> на динамометр, чтобы увидеть истинные цифры мощности. Если M4 CS превзойдет оценки на прямой, мы можем только предположить, что он также разнесет в пух и прах более мощные автомобили на гоночной трассе. M4 CS немного тяжелее M4 CSL из-за добавления xDrive, но, похоже, это имеет огромное значение во времени разгона, чтобы иметь дополнительное сцепление с дорогой на старте», — сообщает источник.

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