Кабмин поддержал введение наказания за повторную езду без полиса ОСАГО

В России может появиться наказание за повторное управление транспортным средством без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Соответствующий законопроект поддержало федеральное правительство.

Инициатива принадлежит парламенту Кабардино-Балкарии. Согласно проекту документа, в статью 12.37 КоАП "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" предлагается включить новый пункт.

"Концепция законопроекта [...] поддерживается. [...] Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", – цитирует отзыв кабмина РИА Новости.

Следует отметить, что сейчас в КоАП предусмотрено наказание за езду без полиса ОСАГО (штраф в размере 800 рублей), но без указания на возможный рецидив. Вероятно, за повторное такое нарушение ответственность будет жестче.