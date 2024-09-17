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Кабмин поддержал введение наказания за повторную езду без полиса ОСАГО

В России может появиться наказание за повторное управление транспортным средством без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Соответствующий законопроект поддержало федеральное правительство.

Кабмин поддержал введение наказания за повторную езду без полиса ОСАГО
© Уралинформбюро

Инициатива принадлежит парламенту Кабардино-Балкарии. Согласно проекту документа, в статью 12.37 КоАП "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" предлагается включить новый пункт.

"Концепция законопроекта [...] поддерживается. [...] Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", – цитирует отзыв кабмина РИА Новости.

Следует отметить, что сейчас в КоАП предусмотрено наказание за езду без полиса ОСАГО (штраф в размере 800 рублей), но без указания на возможный рецидив. Вероятно, за повторное такое нарушение ответственность будет жестче.

Автоновости
Правительство РФ