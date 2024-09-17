На BMW подали в суд из-за слишком «задумчивой» трансмиссии

Владельцы новых кроссоверов BMW X1 в США подали в суд на производителя. Причиной коллективного иска стала слишком медленная работа роботизированной трансмиссии. По данным издания Carscoops, покупатели модели последнего поколения, которую баварский бренд представил позапрошлой осенью, жалуются на запоздалое переключение передач «роботом», что повышает вероятность аварий. По словам истцов, кроссоверы могут реагировать на нажатие педали газа с задержкой до семи секунд.

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Автовладельцы заявили, что медленное реагирование трансмиссии создает угрозу жизни при разъезде автомобилей на перекрестках, когда необходимо вовремя изменить траекторию движения. Кроме того, роботизированная коробка передач дергается при переключениях на низких скоростях во время парковки или движения в пробках.

С дефектами в работе «робота» сталкиваются владельцы BMW X1 поколения U11, которое дебютировало в начале сентября 2022 года. Практически сразу после вывода модели на рынок покупатели начали жаловаться на вялую работу трансмиссии. Тогда проблему решали переключением коробки передач в спортивный режим.

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По мнению специалистов, замедленная работа агрегата может быть связана с дефектами в системе сцепления, неисправными механическими компонентами или сбое в работе софта. Покупатели баварских кроссоверов массово требуют возврата денег, потраченных на покупку машин.

В начале сентября специалисты назвали главные проблемы, с которыми сталкиваются покупатели китайских Geely Monjaro. Наиболее частым дефектом признали протечку моторного масла на днище.