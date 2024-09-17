АвтоВАЗ обновил комплектации и цены на Lada Vesta

АвтоВАЗ провёл презентацию Lada Vesta с обновлёнными комплектациями, производство которой стартовало в августе. О том, что изменилось в каждой из комплектаций, передаёт с мероприятия специальный корреспондент "РГ" Василий Сергеев.

© Российская Газета

В состав комплектаций Lada Vesta вернулась система стабилизации движения ESC производства НПП "Итэлма", которая превзошла аналог от Bosch, устанавливаемый на досанкционные автомобили. Она устанавливается начиная с базовой версии исполнения Comfort. Также в неё теперь включены фронтальные подушки безопасности функцией отключения пассажирского эйрбега, кнопка запуска двигателя, центральный подлокотник, высотная и поясничная регулировки сиденья водителя, окрашенные в цвет кузова наружные зеркала и ручки, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, управлением с руля и четырьмя динамиками, круиз-контроль с ограничителем скорости, трёхступенчатый подогрев передних сидений.

Цена на седан Lada Vesta Comfort со 106-сильным двигателем и МКП - от 1 525 000 рублей, универсал Vesta SW обойдётся в 1 655 000 рублей. Модель в той же комплектации, но с мотором 1.8 Evo (122 л.с.) и вариатором, будет стоить 1 600 000 и 1 730 000 рублей соответственно.

Комплектация Life стала богаче на следующие опции: задние датчики парковки, руль в кожаной оплётке с подогревом, очечник, двухтональный звуковой сигнал, подогрев лобового стекла, камера заднего вида с динамической разметкой, задний подлокотник с подстаканниками, литые диски на 16 дюймов, мультимедиа EnjoY Pro с дисплеем 10 дюймов и 8 динамиков.

Цена на Lada Vesta Life в кузове седан в зависимости от силового агрегата - 1 626 000 и 1 701 000 рублей, универсал стоит 1 756 000 и 1 831 000 рублей. В версии Cross цена будет на 133 тысячи рублей больше.

Комплектация Enjoy теперь по умолчанию оснащена мультимедиа EnjoY Pro с дисплеем 10 дюймов и 8 динамиков и цифровой комбинацией приборов. Ранее цифровая приборка полагалась только "Весте" в топ-версии Techno. Также исполнение Enjoy предполагает наличие атмосферной подсветки салона, подсветку при открытой двери, отделку Techno, третий задний подголовник, чёрную крышу и корпуса зеркал, двухцветные колёсные диски, ПТФ с подсветкой поворотов, систему слежения за слепыми зонами, передний датчики парковки, электропривод складывания зеркал, тонировку задней полусферы, передние электростеклоподъёмники с режимом Auto.

Диапазон цен на седан в комплектации Enjoy (включая Cross-версию) - от 1 720 000 до 1 913 000 рублей, универсал стоит от 1 850 000 до 2 033 000 рублей.

Подробности о комплектации Techo не приводятся, но, судя по всему, теперь ей главная фишка и отличие - мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с вертикальным дисплеем диагональю 10,4 дюйма. Седан в этой комплектации стоит от 1 885 000 до 2 071 000 рублей, универсал - от 2 015 000 до 2 191 000 рублей.