Webasto создала люк для автомобилей, увеличивающий запас хода
Немецкая компания преложила инновационную крышу для электрокаров. Мировой лидер рынка компания Webasto из Германии стала первой, кто предложил автопроизводителям концепцию крыши Ecopeak, которая сочетает в себе устойчивость, инновации и современный дизайн. Но главное — технология добавляет электромобилю 2 500 километра в год к запасу хода.
Одна из главный проблем современных электрокаров — вес. И в данном случае разработчики совершили если не чудо, то значительный прорыв. Они облегчили крышу, которая стала весить почти на 40% меньше, чем стандартная алюминиевая, что удалось за счет нового поликарбоната из переработанных биомассы и пластика. Это не только увеличило энергоэффективность, но и повысило динамику вождения.
Новая крыша представляет из себя полноценную солнечную панель, которая способна вырабатывать до 350 кВт·ч электроэнергии в год. В крышу встроены рулонные шторы, которые сделаны из переработанных ПЭТ-бутылок.
Такая модификация может быть применена не только в электромобилях и гибридах, но и в машинах с ДВС, что позволит подпитывать различные системы, например, климат-контроль.
Ранее стало известно, что китайский BYD расширяет линейку электропродукции. Один из самых быстроразвивающихся автопроизводителей, известный электромобилями и литий-железо-фосфатными аккумуляторами, планирует завоевать рынок скутеров.