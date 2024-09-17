Новый Ford Ranger PHEV в Европе по мощности уступает только Raptor

Американская марка представила ещё одну модификацию пикапа, на этот раз с подключаемой гибридной начинкой.

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Ford Ranger третьего поколения дебютировал в конце ноября 2021 года: пикап был создан в рамках партнёрского соглашения с концерном Volkswagen, его близнецом является VW Amarok второй генерации. Первым рынком для актуального грузовика американской марки стала Австралия, позже он появился в Европе. Отметим, пикап быстро «оброс» различными версиями. Сначала появилась «заряженная» модификация с прибавкой Raptor, затем – топовое исполнение Platinum, позже были представлены исполнения Tremor, Wildtrak X и MS-RT. Теперь же у модели появилась модификация с новой «начинкой».

Ford Ranger PHEV дебютировал сегодня на выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере. Модель представлена в эксклюзивной для этой модификации комплектации Stormtrak, которая будет выпущена лимитированным тиражом. В списке её отличий 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски иного дизайна, решётка радиатора с узором в виде сот, комплекс наклеек на кузов, а также пересмотренные «жабры» с надписью PHEV.

Такой автомобиль получил пару уникальных оттенков для окраса кузова – Chill Grey и Agate Black. В стандартное оснащение входят матричные светодиодные фары, акустическая система B&O с 10 динамиками, комплект камер с 360-градусным обзором, а также информационно-развлекательная система с 12-дюймовым сенсорным экраном. Отметим, у гибридной модификации в других версиях отличий значительно меньше – только дополнительный лючок в заднем крыле, который скрывает порт для зарядки батареи.

В основе гибридной установки Ford Ranger PHEV лежит бензиновый турбомотор EcoBoost объёмом 2,3 литра, который работает в тандеме со 102-сильным электродвигателем и десятиступенчатым автоматом. Совокупная отдача системы составляет 279 л.с., а максимальный крутящий момент – 690 Нм. Стоит отметить, что этот вариант оказался мощнее всех, представленных в Европе, кроме «заряженного» Raptor (отдача у местной версии – 288 л.с. и 491 Нм). Пикап оснастили системой e-4WD с блокировкой заднего дифференциала.

Plug-in гибридный грузовик получил тяговую батарею, полезная ёмкость которой равна 11,8 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге у этой модификации равен 45 км. В компании отметили, что полная зарядка аккумулятора производится менее чем за четыре часа. Ещё модель получила бортовую систему Pro Power, которая позволяет владельцам «питать» свои электронные устройства или кемпинговые трейлеры от стандартного источника питания мощностью 2,3 кВт или дополнительного – мощностью 6,9 кВт. Грузоподъёмность PHEV-версии, такая же, как и у моделей только с ДВС – одна тонна, а буксировать такой подключаемый гибрид может до 3500 кг.

Известно, что производство Ford Ranger PHEV будет налажено на заводе в Силвертоне (ЮАР). Это вариант модели появится не только в Европе, но и в Австралии, а также Новой Зеландии. Ожидается, что автомобили доберутся до дилеров весной 2025 года, цены станут известны позже. На сегодняшний день на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, стартовый ценник обычного Рэйнджера составляет 40 210 евро (эквивалентно примерно 4,08 млн рублей по текущему курсу).