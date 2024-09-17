На Кубу завезли большое количество китайских и премиальных автомобилей

На Кубе появилось много китайских автомобилей, а также машин премиальных брендов. Одной из узнаваемых особенностей островной страны является винтажный автопарк. Однако за последние годы в Гаване появилось большое количество китайских машин, а также моделей люксовых марок. При этом эксперты прогнозируют, что до конца года поставки транспорта на Кубу продолжат расти в связи с изменением налогового законодательства.

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За первое полугодие США поставили на Кубу автомобилей на сумму около 35 миллиардов долларов, что примерно втрое больше аналогичного периода прошлого года. В списке новых поставщиков появились такие страны, как Япония, Китай и Южная Корея. Больше всего новых для острова машин можно встретить на дорогах Гаваны.

Несмотря на развитие автопарка, стоимость автомобилей на Кубе остается практически неподъемной для населения. По данным местного министерства транспорта, при цене на машину в десять тысяч долларов покупателю необходимо заплатить налогов на сумму около 50 000 долларов. В октябре на Кубе должен измениться порядок начисления налогов. Ожидается, что для покупки автомобиля максимальная сумма сборов составит не больше 16 000 долларов.

В июле прошлого года Россия вела переговоры о поставках автомобилей на Кубу. Тогда в стране сообщили, что многие отечественные компании заинтересованы в выходе на рынок острова Свободы.