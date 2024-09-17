Адвокат разъяснил, как получить деньги при ДТП без ОСАГО

Водителям без ОСАГО расказали, как получить компенсацию за ущерб после аварии. В случае, если у водителя есть полис, а у потерпевшего нет, то второй должен обратиться в страховую компанию первого, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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«В случае, когда у обоих водителей нет ОСАГО, то потерпевшему тоже придется идти в суд. Ему предстоит оценить полученный ущерб и заплатить госпошлину, которая с 9 сентября возросла в несколько раз», — заявил юрист.

Водители имеют право договориться о выплатах в досудебном порядке, и этот вариант куда менее нервный. Суды, как правило, идут долго, особенно, если виновник аварии не согласен с размером компенсации. Часто обвиняемая сторона требует проведения судебной экспертизы, на что имеет полное право. Она может длиться до четырёх месяцев. После этого возможно подавать на апелляцию. Таким образом, процесс может длиться от полугода. Эксперт рекомендует всё-таки оформлять полис ОСАГО.

Тем более, в настоящее время это основной способ возмещения ущерба.

«Но сами страховщики говорят, что на ремонт они отправляют машины примерно в 5-6% случаев. Зачастую они просто выплачивают денежную компенсацию с учетом износа», — говорит Радько.

Адвокат напомнил, что сейчас многие страховые компании предлагают «усечённое каско», которое защищает водителей без ОСАГО в случае ДТП. Стоимость такой страховки значительно дешевле обычного каско, сообщает «Газета.Ru».