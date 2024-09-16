Кадыров прокатился по Грозному на мотоцикле из Белоруссии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился по Грозному на мотоцикле, который ему ранее подарили в Белоруссии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Компанию Кадырову составил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. По словам главы Чечни, помимо поездки он также пообщался с жителями Грозного, осмотрел несколько строительных площадок, а также прибыл в место возведения района имени Владимира Путина. Кроме того, мэр города показал ему проект новой шестиполосной дороги — как уточнил Кадыров, она поможет сильно разгрузить транспортные магистрали.

«Все объекты, которые мы возводим, по-своему уникальны. Они радуют глаз своим разнообразием и современными решениями. Сегодняшний Грозный служит для всех нас напоминанием о том, как много было сделано для его преображения. Наш долг — беречь и умножать все эти достижения, а дальнейшие успехи не заставят себя ждать», — написал он.

Ранее Кадыров наградил режиссера Никиту Михалкова почетным званием.