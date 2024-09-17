Audi готовит электрический Q6 Sportback e-tron к "Дакару"

Audi Q6 e-tron скоро получит кузов Sportback, но, похоже, у автопроизводителя есть что-то еще более пикантное. Фотошпионы заметили закамуфлированный прототип того, что, по всей видимости, является готовым к Дакару Q6 Sportback e-tron с обширными внедорожными модификациями.

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Прототип электромобиля можно описать как полную противоположность шоссейному RS Q6 Sportback e-tron, прототипы которого также испытывают полным ходом. Дорожный просвет здесь огромный, что намекает на полностью переработанное шасси, а литые диски обуты в массивные шины Toyo Open Country M/T, похожие на те, что можно ожидать от Mercedes G500 4×4-2.

Камуфляжная пленка покрывает весь кузов, но мы видим, что этот Q6 e-tron имеет уникальный обвес. Расширения крыльев в раллийном стиле сочетаются с новыми передним и задним бамперами и яркими светодиодами спереди. Багажник на крыше еще больше способствует созданию внедорожного вида.

Остальная часть кузоыв, по-видимому, позаимствована у предстоящего Audi Q6 e-tron Sportback, включая настраиваемую светодиодную графику и покатую линию крыши со встроенным спойлером.

Так какова же может быть цель создания этого дикого электромобиля? Очевидный ответ — он мог бы служить концептом, предваряющим грядущий Q6 Sportback e-tron и одновременно болидом для участия Audi в ралли «Дакар».

Тем не менее, нет смысла проводить дорожные испытания концепт-каров, что заставляет нас думать о двух сценариях: Audi либо готовит Q6 для ралли «Дакар» 2025 года, либо... собирается запустить это безумство в серию.