Закрытие заводов и многотысячное сокращение — новая реальность Volkswagen

Из-за закрытия заводов Volkswagen сокращение грозит огромному числу сотрудников. По данным финансовой компании Jefferies, Volkswagen AG уже в ближайшее время может принять решение о закрытии заводов. Это станет поводом для сокращения более 15 тысяч сотрудников.

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По словам источников компании, закрытие производств не требует одобрения совета директоров. Это решение приведет к финансовым потерям в размере до четырёх миллиардов евро.

Аналитики сходятся во мнении, что забастовки профсоюзов могут начаться из-за заработной платы, а не закрытия заводов или увольнений, если последние не защищены контрактами. Менеджеры концерна заявили, что у них нет запасного плана, если переговоры с профсоюзами провалятся.

Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. Изначально шла речь про два завода, чуть позже появилась информация про пять предприятий. Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна вплоть до объявления забастовок.

Сегодня же в Брюсселе начались многотысячные протесты против закрытия завода Audi. После того, как стало известно о планируемом закрытии предприятия и других автомобильных производств в стране, на улицы Брюсселя вышли тысячи людей. Демонстранты из разных уголков города шли к площади Люксембург, где располагается Европарламент. Протестующие уверены, что бельгийские власти, как и европейские, специально игнорируют вывод производства зарубежных производителей из страны.