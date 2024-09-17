Новые BMW i7 замечены на тестах в Альпах

После завершения импульса жизненного цикла, i7, электрический автомобиль 7-й серии стал главным событием пресс-мероприятия, недавно организованного в Австрии.

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На дорогах Альп тестируются группа дорогих BMW, включая i7 M70 с двухцветной окраской. Если сочетание двух цветов в стиле Rolls-Royce слишком броско для клиента, есть множество одноцветных вариантов.

На фото можно увидеть i7 в цвете Mineral White. Кроме того, есть еще один i7 в цвете Frozen Pure Grey из каталога Individual. Он тоже довольно дорогой - 4 100 евро в Германии и 5 000 долларов в США. Хотя многие уже смирились с необычной передней частью G70, нельзя сказать, что клиенты останутся очарованы причудливыми раздвоенными фарами, обрамляющими огромную почковидную решетку радиатора.

Возможно, грядут большие изменения, поскольку i7 LCI, замеченный пару месяцев назад, оказался с меньшей решеткой радиатора и потенциально цельными фарами. Первое впечатление - сильно переработанная передняя часть, но маскировка может сыграть с восприятием злую шутку.

Глядя на цифры продаж, можно предположить, что дизайн не является такой уж большой проблемой. Потому что продажи 7 Series8 Series выросли на 22,7% в 2023 году. Рост продолжился и в первой половине 2024 года, продажи выросли на 11,4%.