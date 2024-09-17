Спорткару Nissan Z добавят заводскую внедорожную версию Warrior

Австралийский журнал Car Sales обратил внимание на товарный знак Z Warrior в местном патентном ведомстве. Руководитель локального филиала Nissan поддержал расширение внедорожной линейки. Смелый проект может взять на себя австралийский партнёр Nissan — компания Premcar. Предвестника серийного внедорожного спорткара сделали ещё в прошлом году для выставки SEMA.

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Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato доказали, что рынок высокопроизводительных моделей с внедорожными акцентами существует. Обе спецверсии произвели фурор, но тираж ограничен, а после окончания производства сегмент будет пуст. Свой аналог мощного купе повышенной проходимости готовит Ford с моделью Mustang, но статус проекта не ясен. А вот Nissan Z для офф-роуда может пойти в серию, ведь рецепт отработан на концепт-каре.

Год назад на выставке SEMA показали Safari Rally Z Tribute, который отдал дань уважения Nissan 240Z, победившему в ралли-марафоне 1971 года. Купе отличилось увеличенным на 51 миллиметр клиренсом, грязевыми шинами Yokohama Geolandar, специальной подвеской, защитой днища, усиленным сцеплением и форсированным двигателем. Всё это может реализовать Premcar — с сохранением заводской гарантии Nissan.

Инсайдеры полагают, что внедорожный Nissan Z может стать мелкосерийным эксклюзивом для Австралии. Если проект станет успешным, то нельзя исключать расширение рынков сбыта: на важном американском рынке купе повышенной проходимости может ждать тёплый приём. Однако пока фотошпионам прототипы Nissan Z Warrior не попадались.