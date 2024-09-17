VW привез в Ганновер новые Transporter, Caravelle, Multivan eHybrid 4Motion и Caddy Flexible

Немецкий производитель в качестве экспонатов на IAA Transportation выставил также кемпер California, посвежевший Crafter и другие модели, представленные ранее в этом году.

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VW привёз обширную коллекцию результатов своих последних разработок на выставку коммерческого транспорта, которая сейчас проходит в Ганновере (Германия). Одним из них стала новая версия микроавтобуса Multivan eHybrid 4Motion. Это комбинированный подключаемый гибрид с полным приводом, совокупная отдача его установки, в основе которой лежит 1,5-литровый турбомотор TSI, составляет 245 л.с. Он оснащается тяговой батареей ёмкостью 19,7 кВт*ч, которая, как сообщает производитель, позволяет микроавтобусу преодолевать солидные расстояния только на электротяге (дальнобойность этой версии в компании не уточнили).

Также на выставку IAA Transportation Volkswagen привёз новый вариант Caddy – с прибавкой eHybrid. Это первый в линейке модели подключаемый гибрид с такой же батареей (ёмкость – 19,7 кВт*ч), его запас хода при движении только на электротяге составляет 122 км. Суммарная мощность его системы, базирующейся на бензиновом двигателе объёмом 1,5 литра, равна 150 л.с.

Помимо этого, подразделение Volkswagen Commercial Vehicles привезло в Ганновер модификацию Caddy Flexible. Такой автомобиль снабдили новым трёхместным откидным сиденьем во втором ряду. Его можно полностью сложить, тогда оно будет исполнять роль перегородки с грузовым отсеком. В результате объём багажного отделения можно увеличить до 2500 литров (либо до 3100 литров у Caddy Maxi Flexible с удлинённой колёсной базой).

Новое сиденье-транформер доступно для версий с моторами TDI, TSI, а также для вариантов с системой eHybrid. На домашнем рынке, в Германии, стандартный Volkswagen Caddy Flexible можно купить минимум за 27 720 евро (эквивалентно примерно 2,82 млн рублей по текущему курсу), а «растянутый» вариант – за 29 825 евро (около 3,03 млн рублей). Стоимость Caddy Cargo eHybrid стартует с отметки 36 985 евро (около 3,76 млн рублей), а аналогичная пассажирская модификация стоит 37 450 евро (около 3,81 млн рублей).

В рамках выставки также прошла «живая» мировая премьера Transporter и Caravelle нового поколения. Напомним, их ближайшими родственниками являются Ford Transit Custom и Tourneo Custom соответственно. Вэн стал крупнее и вместительнее по сравнению с предшественником. У стандартного исполнения длина выросла на 146 мм до 5050 мм, а расстояние между осями увеличилось на 97 мм до 3100 мм, ширина стала больше на 128 мм и теперь равна 2032 мм. Крыша может быть либо стандартной, либо высокой, при этом второй вариант доступен в сочетании и с меньшей колёсной базой. У удлинённой модификации нового VW Transporter расстояние между осями – 3500 мм, длина – 5450 мм, а максимальная грузовая вместимость – 9 кубометров.

Технику новые Transporter и Caravelle разделили с родственниками от Ford. В их гамме есть 2,0-литровый турбодизель TDI, отдача которого составляет 110, 150 и 170 л.с. Также имеются plug-in гибридные установки, в основе которых лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, идущий в комплекте с электромеханическим вариатором; совокупная мощность – 232 л.с. Ещё в линейке есть полностью «зелёные» варианты с электромотором на задней оси, отдача равна 136, 218 и 286 л.с.; ёмкость тяговой батареи – 64 кВт*ч. Ранее стал известен стартовый ценник нового Transporter – стоимость базового фургона в Германии составляет не менее 36 780 евро (около 3,74 млн рублей).