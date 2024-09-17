Китайцы сорвали премьеру кроссовера MINI Aceman JCW

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и основные характеристики варианта с заводским тюнингом John Cooper Works. Презентация MINI Aceman JCW превратилась в простую формальность: от европейского офиса ждут только фотографий салона, динамических характеристик и цен. Собирать новый кроссовер планируют в Поднебесной на одной линии с электрохэтчбеками Cooper, версий с ДВС не планируется.

© motor.ru

Самые быстрые, роскошные и необычные Mini

MINI Aceman дебютировал в апреле, но европейские продажи ещё не начались. Отличительные черты версии JCW — имитация решётки радиатора из неокрашенного пластика, красные вертикальные вставки по краям бамперов, хитрые трёхцветные пятиспицевые 19-дюймовые диски, увеличенные тормозные суппорты яркого цвета и планка, похожая на диффузор, сзади.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Спереди расположен 259-сильный электродвигатель, который позволяет пятидверке разогнаться до 200 км/ч. Однако MINI Aceman JCW отдалился от хот-хэтчей: снаряжённая масса аж 1,77 тонны! Ёмкость литий-ионного аккумулятора не называется, но скорее всего батарея будет по меньшей мере на 54 киловатт-часа. Ожидаемый запас хода — чуть менее 400 километров.

Технически MINI Aceman JCW наверняка повторит Cooper JCW — другой электромобиль знаменитой линейки. Обе модели раскрыты досрочно благодаря Китаю, топливных аналогов у них не будет. Как рынок примет маломощные и тяжёлые электрокары с табличкой JCW, которая всегда была синонимом драйва — открытый вопрос.