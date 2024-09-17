Правительство России поддержало введение нового штрафа для водителей

Правительство России поддержало проект, предусматривающий введение административной ответственности за повторное вождение автомобиля или другого транспортного средства без полиса ОСАГО. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает агентство РИА Новости.

© Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

«Концепция законопроекта поддерживается. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указано в документе.

C 1 сентября для водителей будут действовать новые штрафы. За что накажут рублём

Отмечается, что проект введения штрафа был разработан парламентом республики Кабардино-Балкария. Данная инициатива предусматривает введение в статью 12.37 нового пункта об административной ответственности за повторное вождение без ОСАГО.

Ранее сообщалось, что страховые компании в России рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30 процентов до конца текущего года. Страховщики планируют продвинуть такое решение через свою отраслевую организацию.