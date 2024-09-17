Эксперт рассказал, есть ли смысл переплачивать за Renault Arkana вместо Duster

Журнал "За рулём" попытался ответить на интересный вопрос: стоит ли подержанная Arkana своих денег, когда можно купить уж точно более практичный соплатформенный Renault Duster.

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У кроссоверов идентичные силовые агрегаты. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй - только с бесступенчатой трансмиссией. По моторам всё ясно: атмосферник известен и изучен, ресурс - около 300 тысяч км, основные претензии - нестойкая цепь ГРМ и склонность к масложору, 1.3 турбо также может начать требовать долива масла, а блок цилиндров негильзован и сделан из алюминия, поэтому никакого ремонта не приемлет. И у обоих моторов нет гидрокомпенсаторов.

Механическая КП нареканий не имеет - проста и надёжна, а вариаторы имеют недостатки, характерные для этого типа трансмиссии: не любят нагрузки и перегрева, поэтому ни побуксовать, ни динамично покататься. К тому же система полного привода на машинах с вариаторов будет обрубать тягу при малейшей нагрузке даже на лёгком бездорожье.

Основные претензии к Renault Arkana, по мнению "ЗР": не очень стойкие рулевые наконечники, нарушенная изоляция технологического отверстия близ педального узла, глючная мультимедиа, эргономика салона, недостаточное количество места над головой задних пассажиров. "Барабаны" сзади считать недостатком нельзя, но всё-таки это решение выглядит старомодным для стильного кросс-купе.

Оптимальным выбором эксперт издания называет Arkana 1.6 МКП 4×2 или 4×4. Цены на "Аркану" на вторичном рынке лежат в диапазоне 1,65-2,27 млн рублей. "Дастер" - больше техническая альтернатива, потому что в среднем стоит дешевле, а за те же деньги можно присмотреть Chevrolet Equinox, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Tugella, Haval F7, Hyundai Creta.