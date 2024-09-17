Минпромторг выделит еще 14,5 млрд рублей на автокредиты

В России дофинансируют программу льготного автокредитования. Бюджетные средства, выделенные на льготные кредиты и лизинг, были исчерпаны еще в июне нынешнего года. Однако Минпромторг решил возобновить программу и направить на стимуляцию спроса еще 14,5 миллиарда рублей до конца нынешнего года — 6,5 миллиарда на кредиты и восемь на лизинг. О дофинансировании сообщили в преддверии нового повышения утильсбора, запланированного на 1 октября.

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Дополнительные средства, выделенные на льготные автокредиты и автолизинг, призваны скомпенсировать рост цен на автомобили из-за роста ставки утильсбора. В октябре она поднимется в среднем на 70−85 процентов, что выльется в новый виток подорожаний: эксперты говорят о прибавках в сотни тысяч рублей.

Новые меры помогут россиянам купить больше 36 тысяч машин, отмечают в министерстве.

Скидка по программе льготного автокредитования составляет 20 процентов (25 для жителей Дальневосточного федерального округ) для машины с ДВС стоимостью до двух миллионов рублей и имеющей необходимый уровень локализации. Это Lada, УАЗ, ГАЗ, а также Haval Jolion, выпускаемый под Тулой. По программе можно купить и электрокар: скидка составит 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.

По данным Минпромторга, помощь государства помогла купить более 82 тысяч машин в 2024 году. В кредит в целом покупается большинство автомобилей в России: в первом полугодии их доля составила 62 процента.