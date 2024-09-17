У Volkswagen больше не будет больших решеток

В VW откажутся от трех хромированных планок в пользу узкой светящейся решетки.

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На минувшей неделе дебютировал обновленный VW Taos, и, среди прочего, он удивил гладкой, тонкой решеткой, которая придает автомобилю радикально иной вид по сравнению с моделью, которую тот заменяет.

Можно даже сказать, что с таким количеством окрашенного пластика на передней части VW пытается сделать свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания похожим на электрический внедорожник ID.4. Но VW заявляет, что настоящая причина отказа от большой решетки заключается в том, чтобы сделать световую полоску более заметной.

Обновленный Taos – не первый VW с узким отверстием решетки радиатора. Mk8 Golf, выпущенный в 2020 году впервые представил эту особенность дизайна для автомобилей с ДВС, скопировав внешний вид ID.3 EV. И похоже, что эта тенденция будет только усиливаться.

«В прошлом VW был действительно известен тремя хромированными планками, но мы отходим от этого, потому что клиенты хотят более современного дизайна, – объяснил представитель VW. – И вы увидите, что это будет со всеми новыми автомобилями, которые мы покажем в этом году».

Речь, вероятно, о новом Tiguan, то же самое касается следующего поколения Atlas 2026 года. Источник: Сarscoops