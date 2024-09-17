Эксперт Michelin рассказал, на какую ось устанавливать новую пару шин

Не всегда есть возможность или необходимость купить полный комплект шин, поэтому часто меняют парами. Шинные эксперты из Michelin уверены, что большинство водителей производят установку нового комплекта неправильно - он должен устанавливаться на колёса задней оси, причём вне зависимости от типа привода авто, пусть даже это 4х4.

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Технический менеджер Michelin UK Брайан Портеус говорит, что установка нового комплекта на заднюю ось - незыблемое правило, которое нельзя игнорировать. Именно задние колёса обеспечивают устойчивость: новые покрышки сводят к минимуму избыточную поворачиваемость и отрыв колёс от поверхности.

"Как только вы позаботитесь об устойчивости, тогда можете начать думать о торможении и сцеплении с дорогой", - говорит эксперт, уверяя, что контроль за движением может осуществляться и на частично изношенных шинах.

Правило "новая резина - назад" действует для авто с любым типом привода, так как на пределе поперечного сцепления все машины ведут себя одинаково: