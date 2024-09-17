В России установлен рекорд продаж автомобилей с пробегом

В России в августе 2024 года было продано 560 тыс. подержанных легковых машин, что на 2,5% выше уровня июля и на 1,6% больше, чем в августе 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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«Августовский результат оказывается максимальным за последние 34 месяца, т.е. почти за три года. До этого больше автомобилей с пробегом россияне купили в ноябре 2021-го – 573,8 тыс. единиц. А исторический рекорд был зафиксирован в декабре 2014 года – 604,3 тыс. штук», — говорится в сообщении.

Всего за 8 месяцев 2024 года россияне купили 3,85 млн легковых автомобилей с пробегом – на 1% больше, чем в январе – августе 2023-го.

До этого сообщалось, что по итогам августа российский авторынок занял второе место в рейтинге Европы.

Эксперты отметили, что в августе продажи во многих странах показали отрицательную динамику, поэтому РФ удалось улучшить позиции. В июне Россия занимала только пятое место.

Лидером в топе августа осталась Германия с показателем 197 тыс. проданных машин. Если при рассмотрении рынка учитывать Россию, то она заняла второе место (148 тыс. шт.). На третьей строчке разместилась Великобритания (84,5 шт.).