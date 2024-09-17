Автоэксперт объяснил, почему не стоит бояться китайских "роботов"

Среди автолюбителей уже давно существует стереотип о ненадежности роботизированных коробок передач. Интересно, что китайские автомобили практически не причастны к созданию этого мифа - большинство негативных отзывов связано с первыми сухими роботизированными КПП от Volkswagen. Тогда немецкий концерн экспериментировал с новой для себя технологией, и ранние версии этих трансмиссий оказались неудачными. Однако в наше время активно применяются более надежные роботизированные коробки передач мокрого типа, рассказал "Российской газете" Александр Ковалев из компании Expocar.

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"Это относится и к китайским производителям. Например, Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo используют трансмиссии от немецкой компании Getrag, которая также поставляет КПП для таких брендов, как BMW и Mini. В этой линейке особенно выделяется 7-ступенчатая КПП 7DCT300, которая удачно сочетает в себе высокую скорость работы и долговечность.

Трансмиссии для автомобилей Changan производит менее известная компания TMC, занимающаяся выпуском автомобильных запчастей с 1984 года. Коробка DF727, которая установлена на Changan Uni-T, вошла в список 10 лучших трансмиссий по версии Lopal Cup в 2021 году, показав отличные результаты в надёжности и эффективности.

На GAC GS3 установлен робот 7WF25G, разработанный не именитым производителем, а структурным подразделением GAC. Тем не менее, эта коробка передач мокрого типа была создана с акцентом на надёжность и считается одной из лучших в Китае.

Поскольку GAC также производит двигатель для GS3, инженерам удалось добиться отличной совместимости трансмиссии и мотора.

Таким образом, предвзятое отношение к роботизированным КПП следует оставить в прошлом. Большинство китайских автопроизводителей либо выбирают продукцию известных мировых брендов, либо сотрудничают с ведущими местными поставщиками, либо полностью разрабатывают коробки передач самостоятельно.

Но важно помнить, что надёжность КПП зависит не только от производителя, но и от качественного обслуживания и стиля вождения. Соблюдение регламентов технического обслуживания и бережная эксплуатация - залог долгого срока службы автомобиля", - отметил специалист.

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