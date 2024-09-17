Появилось фото обновленного Geely Monjaro

Популярный в России Geely Monjaro обновился в Китае: известны цены. Рестайлинговая модель готовится к запуску на домашнем рынке — прием заказов уже открыт, стоимость рассекречена, а полноценный старт продаж намечен на 23 сентября. Как сообщает портал «Китайские автомобили», Monjaro, получивший с рестайлингом приставку Dongfang Yao к названию, стоит от 170 тысяч юаней (2,19 миллиона рублей) за переднеприводную модификацию и от 180 тысяч юаней (2,32 миллиона рублей) за вариант с полным приводом.

Пока для бронирования доступна только версия с двухлитровым мотором мощностью 238 лошадиных сил в связке с восьмидиапазонным автоматом, зато можно выбрать между передним и полным приводом. Позже в Китае появится и модификация с менее мощным двигателем того же объема на 218 сил, по крайней мере, такой вариант есть у актуальной модели.

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

Отличить обновленный Monjaro от дореформенного можно в первую очередь по форме радиаторной решетки и ее наполнению — широко расставленным ламелям. Кроме того, у такого кроссовера минималистичная эмблема, оригинальный дизайн колесных дисков и два новых оттенка кузова: голубой и зеленый.

В салоне — по-новому оформленный центральный тоннель с более компактным селектором коробки передач, пересмотренным блоком физических кнопок и переключателей режимов движения. Появилась и вторая ниша для беспроводной зарядки смартфона, а также дополнительный цвет отделки — белый.

В России Monjaro продается с 2022 года, а весной 2024-го кроссовер слегка обновился. Принципиальных изменений тогда было несколько: в палитру добавили новый матовый цвет кузова, проявился еще один вариант отделки салона в темных тонах и изменился дизайн фоновой подсветки в дверных картах. На этапе запуска кроссовер не подрожал, а сейчас Monjaro стоит от 4 274 990 до 4 774 990 рублей.

На сегодняшний день это самая продаваемая модель китайской марки в России: за первую половину 2024 года Geely реализовала более 69,1 тысячи автомобилей, свыше 23,8 тысячи из которых — это Monjaro (данные «Автостата»).