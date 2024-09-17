Geely Emgrand получит битопливную версию в Беларуси

У Geely Emgrand белорусской сборки появится сверхэкономичная версия. К дебюту готовится Emgrand CNG — битопливная модификация китайского седана, который производится в Беларуси и продается в том числе в России. Как сообщает «Автоброкер клуб», за создание новинки отвечала тольяттинская ГК «АТС», а именно ее белорусская «дочка» «АТС — Белавто». Проект реализуется совместно с «Трансгаз Беларусь», «Газпромом» и рядом технологических партнеров. Премьера Geely Emgrand CNG пройдет 19 сентября в индустриальном парке «Великий камень» в Минской области.

© Motor.ru

Седан Emgrand пополнил российскую и белорусскую линейки Geely почти год назад. Тогда это была самая доступная модель марки, ей она остается до сих пор: в России цены лежат в диапазоне от 2 059 990 до 2 539 990 рублей, а со скидками четырехдверку можно купить за 1 709 990 рублей. На выбор предложены две версии с одним и тем же мотором — полуторалитровым бензиновым агрегатом мощностью 122 лошадиные силы, который работает в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным автоматом.

© Автоброкер клуб

© Автоброкер клуб

Что же касается битопливного варианта, который будет более экономичным в плане расхода топлива, чем бензиновая версия, то о нем подробностей пока мало. Известно, что работает он на сжатом природном газе — метане. Инжиниринговые работы и испытания проводятся в Тольятти, а выпускать новинку будут мелкой серией на белорусском заводе «Белджи».

ГК «АТС», которая занималась созданием битопливного Эмгранта, знакома россиянам по метановым версиям Lada Granta, Largus и Vesta.

АвтоВАЗ не продавал битопливные автомобили Lada почти два года — с их выпуском возникли сложности из-за необходимости калибровки под импортозамещенный блок управления двигателем. Год назад появилась информация, что Vesta CNG (Compressed Natural Gas) вернется в гамму во второй половине 2024-го, и так, по всей видимости, и будет: по информации инсайдеров, такой автомобиль находится на стадии подготовки к производству.

Ожидается, что Vesta CNG сохранит связку 16-клапанного 106-сильного «атмосферника» объемом 1,6 литра и пятиступенчатой «механики», а в багажнике разместят метановый баллон.