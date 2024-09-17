Депутат призвал отвязать ОСАГО от автомобилей

Депутат Нилов призвал отвязать полис ОСАГО от автомобиля. В России хотят ввести новый штраф за повторную езду без «автогражданки». Однако в Госдуме уже раскритиковали такое решение и предложили дать россиянам возможность оформления полиса не на транспортное средство, как сейчас, а на водителя.

«К чему приведёт такое решение? Очевидно, как минимум — к росту стоимости услуги “трезвый водитель”. Далее по цепочке — желание сэкономить и, как следствие, увеличение количества пьяных за рулём. Дальше, думаю, всем понятно», — подчеркнул глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Чтобы избежать подобной ситуации депутат призвал провести реформу обязательного автострахования. В частности, он отметил, что у россиян должна быть возможность выбора между оформлением полиса на транспортное средство или непосредственно на водителя.

Парламентарий уверен, что в будущем такая возможность появится, и призвал не затягивать с её реализацией.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ начнут штрафовать за повторную езду без ОСАГО. Правительство России поддержало поправки в КоАП, предусматривающие появление наказания за повторную езду без обязательной страховки. Нововведения были предложены парламентом Кабардино-Балкарии, однако на данный момент законопроект ещё не внесён на рассмотрение Госдумы.