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Верховный суд защитил право водителей ездить на жёлтый свет

ВС РФ разрешил водителям ездить на жёлтый сигнал светофора. В ходе рассмотрения дела об аварии, которая произошла на регулируемом перекрёстке, Верховный суд России постановил, что водители, которые проезжают пересечение на жёлтый свет светофора, имеют преимущество.

Верховный суд защитил право водителей ездить на желтый свет
© Quto.ru

Согласно материалам дела, водитель подъехал к перекрёстку в момент включения на светофоре мигающего зелёного света. Он продолжил движение и въехал непосредственно на пересечение на жёлтый свет. В этот момент налево на разрешающий сигнал поворачивала женщина, которая не уступила ему дорогу.

Суд первой инстанции оштрафовал её на 1000 рублей за нарушение правил дорожного движения. Водитель, однако, с решением не согласилась и подала апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда.

«Водителям, которые при включении ж`лтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 правил, разрешается дальнейшее движение»,— напомнили в суде.

Таким образом, ВС пришёл к выводу, что оснований для отмены решений нижестоящих судебных инстанций нет.