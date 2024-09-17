Верховный суд защитил право водителей ездить на желтый свет

ВС РФ разрешил водителям ездить на жёлтый сигнал светофора. В ходе рассмотрения дела об аварии, которая произошла на регулируемом перекрёстке, Верховный суд России постановил, что водители, которые проезжают пересечение на жёлтый свет светофора, имеют преимущество.

Согласно материалам дела, водитель подъехал к перекрёстку в момент включения на светофоре мигающего зелёного света. Он продолжил движение и въехал непосредственно на пересечение на жёлтый свет. В этот момент налево на разрешающий сигнал поворачивала женщина, которая не уступила ему дорогу.

Суд первой инстанции оштрафовал её на 1000 рублей за нарушение правил дорожного движения. Водитель, однако, с решением не согласилась и подала апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда.

«Водителям, которые при включении ж`лтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 правил, разрешается дальнейшее движение»,— напомнили в суде.

Таким образом, ВС пришёл к выводу, что оснований для отмены решений нижестоящих судебных инстанций нет.