Эксперт назвал китайские автомобили с самыми надежными коробками

Названы лучшие коробки передач в китайских автомобилях. Российские автомобилисты недолюбливают роботизированные коробки передач. Считаются, что они ненадёжные. В этом стереотипе виноват концерн Volkswagen. Когда немцы перешли на коробки DSG, первые поколения не отличались надёжностью. Но с тех пор прошло достаточно времени, сухой тип «роботов» сменился на мокрый, а надёжность выросла. Но опасения при выборе машин с такими коробками остались. Китайские автомобили чаще всего комплектуются «роботами». Эксперт компании Expocar Александр Ковалев рассказал RG.ru, почему не нужно бояться роботизированных коробок в машинах из КНР.

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В автомобилях Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo используются трансмиссии от немецкой компании Getrag. Те же коробки стоят в BMW и Mini. Лучшей во всей линейке эксперт назвал 7-ступенчатую коробку 7DCT300 из-за высокой скорости работы и долговечности.

В автомобилях Changan стоят коробки от компании TMC. Модель DF727, которая установлена на Changan Uni-T, вошла в список 10 лучших трансмиссий по версии Lopal Cup в 2021 году.

На GAC GS3 устанавливается «робот» 7WF25G. Эту коробку разработал сам GAC. «Робот» мокрого типа был создан с акцентом на надёжность и считается одним из лучших в Китае.

Эксперт считает, что стереотип о ненадёжности уже не актуален. Большинство китайских производителей или устанавливают в машины коробки от именитых международных брендов, или разрабатывают их самостоятельно.

Специалист напомнил, что надёжность коробки зависит не только от производителя, но и от стиля вождения и обслуживания.