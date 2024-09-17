Эксперт рассказал, как перекупщики обманывают покупателей подержанных машин

Сегодня все больше россиян выбирают подержанные автомобили. Для многих из них это единственный способ купить как бюджетную, так и премиальную машину. Но, к сожалению, на рынке авто с пробегом появляется все больше мошенников. Как именно они обманывают покупателей, рассказал портал "Автовзгляд".

В погоне за дешевизной бывает так, что машину покупают с обременением, без документов и ключей, а также битую. Продавцы зачастую торопят - на сервис ехать не хотят, так как "закончилась страховка", пугают, что них уже выстроилась "очередь из покупателей". Завелась, не дымит - прекрасно.

Раньше популярным и достаточно правдивым способом узнать, был ли автомобиль в ДТП, был осмотр стекол. Считалось, что если боковые и тем более лобовое стекло - оригинальные, значит, серьезных аварий не было. Даже если автомобиль имеет множество владельцев (бывает, что продавцы рассказывают, что это "одна большая семья").

Надеяться на "стеклянный тест" не стоит - можно нарваться на обман. Маркировки на стеклах научились подделывать. Для этого с них счищают оригинальные выштамповки и наносят другие, по заказу, с нужным годом выпуска. Поэтому на рынке можно обнаружить автомобили с кривыми китайскими стеклами под видом "оригинала Pilkington для Lexus". Такая процедура стоит от 1000 рублей. Как утверждают эксперты, найти для нее мастера легче, чем автомобиль с действительно оригинальными стеклами.

Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, нужно обязательно проверить всю "биографию" автомобиля по всем имеющимся базам данных, а также тщательно осмотреть зазоры, дверные проемы, лонжероны, стаканы и другие элементы кузова, которые точно расскажут о прошлых ДТП.

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