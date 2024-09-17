Вспоминаем Muji Car 1000 — автомобиль без бренда, продававшийся только он-лайн

Плотно населенная Япония десятилетиями экспериментировала с интеграцией нескольких аспектов минимализма в повседневную жизнь. Концепция так называемого «крошечного дома» может быть относительно новой для западного мира, но для многих японцев это общепринятый факт жизни в Японии — особенно в больших городах — как и крошечные кей-кары.

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Как внутри, так и снаружи, традиционный японский дизайн и архитектура характеризуются четкостью линий, использованием натуральных материалов и отсутствием излишнего декора. Учитывая все это, неудивительно, что именно в Японии появился автомобиль Muji — модель без бренда, доступная только с базовым оснащением, в одном цвете и продаваемая исключительно онлайн.

Muji как компания старше, чем автомобиль, который она представила в 2001 году. Полное официальное название компании звучало как «Mujirushi Ryōhin», что переводится как «небрендированные продукты хорошего качества». Она была основана в 1980 году Сэйдзи Цуцуми — генеральным директором крупной сети универмагов Seibu.

В настоящее время у Muji около тысячи магазинов по всему миру — около половины из них в Японии, а остальные разбросаны по 31 стране. Типичный магазин предлагает около 7000 наименований товаров, включая товары для дома, канцелярские принадлежности, предметы интерьера, одежду, продукты питания, мебель, стеклянную посуду и даже сборные дома. Muji также недавно открыла отели в Японии и Китае, оформленные и обставленные исключительно предметами Muji, конечно же.

Концепция Muji основана на трех основополагающих принципах:

1. Качественные материалы.2. Постоянное совершенствование процессов проектирования, разработки и производства.3. Простая и экологичная упаковка.

На первый взгляд на ум приходит сравнение с IKEA, и не исключено, что Сэйдзи Цуцуми при разработке Muji внимательно изучил, что заставило шведский бренд «выстрелить», хотя у японского бренда, похоже, более строгая или, если можно так выразиться, более узкая философия дизайна с точки зрения того, что он предлагает.

Хотя в то время жизненный цикл модели K11 Nissan March (Micra) приближался к концу, он все еще был конкурентоспособным малолитражным автомобилем, и Muji выбрала его в качестве основы для своего автомобиля без бренда. March был лишен всех своих значков (кроме тисненого логотипа Nissan на рулевом колесе) и был доступен только в кремовом цвете с неокрашенными бамперами и колпаками на стальных дисках.

Внутри, помимо самого базового оборудования, примечательной особенностью было то, что задние сиденья были обиты серым винилом, а оба передних сиденья имели тканевую обивку. Предлагавшийся исключительно с самым маленьким 1-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем CG10DE мощностью 60 л.с., Muji Car 1000 стоил 930 000 иен, что было на 20 000 иен меньше, чем самый дешевый Nissan March.

Muji рассматривала Car 1000 как эксперимент по проверке жизнеспособности онлайн-продаж, которые в 2001 году были еще в зачаточном состоянии, и заказала у Nissan всего 1000 автомобилей (отсюда и название). Им удалось продать их все, но с тех пор они не предлагали других автомобилей.

Для тех, кто настолько неуверен в себе, что им непременно нужно выставлять напоказ свое богатство, демонстрируя логотип своего любимого бренда повсюду на и в своей машине в как можно большем количестве вариаций, автомобиль Muji покажется страшной аномалией.

Следовательно, в большей части так называемого Первого мира автомобиль Muji, скорее всего, не будет встречен с большим энтузиазмом. Однако в других регионах мира, с меньшим располагаемым доходом на душу населения, и на развивающихся рынках он вполне может сработать — особенно если принять во внимание ныне широко распространенную практику онлайн-покупок и последующее быстрое сокращение числа традиционных автосалонов. Такой автомобиль, возможно, все еще не будет иметь названия, но у него определенно может быть будущее.