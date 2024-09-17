АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta из-за проблем с мультимедиа

АвтоВАЗ массово отзывает Lada Vesta для обновления мультимедиа
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил сервисную кампанию по обновлению программного обеспечения для штатной мультимедийной системы всего семейства Lada Vesta. Об этом сообщает auto.mail.ru.
«Для всех владельцев Vesta с мультимедиа EnjoY Pro, замена ПО в рамках сервисной кампании будет проведена бесплатно. Время операции составит около 45 минут», — говорится в сообщении.
Автовладельцы некоторое время назад столкнулись с проблемой самопроизвольного переключения радиостанций на Vesta с мультимедийным комплексом EnjoY Pro. Проблему признал «АвтоВАЗ» и пообещал оперативно ее решить.
Мультимедиа система Lada EnjoY Pro с Яндекс Авто поддерживает популярные онлайн сервисы: Навигатор, Музыка, Заправки, Браузер, Виртуальный ассистент Алиса, а также проецируемые решения Apple CarPlay и Android Auto. Подключение к интернету осуществляется через точку доступа смартфона или с помощью внешнего USB-модема.
До этого «АвтоВАЗ» раскрыл цены на Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) и новыми опциями.
Седан в комплектации Comfort оснащается двигателем 1,6 литра на 106 л.с. и МКП. Ее предлагают приобрести за 1,5 млн рублей. Версия с 1,8-литровым мотором на 122 л.с. и вариатором стоит 1,6 млн рублей. А вот универсал SW «АвтоВАЗ» решил продавать за 1,6 млн или 1,7 млн рублей в зависимости от оснащения.