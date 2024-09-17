АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta из-за проблем с мультимедиа

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил сервисную кампанию по обновлению программного обеспечения для штатной мультимедийной системы всего семейства Lada Vesta. Об этом сообщает auto.mail.ru.

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«Для всех владельцев Vesta с мультимедиа EnjoY Pro, замена ПО в рамках сервисной кампании будет проведена бесплатно. Время операции составит около 45 минут», — говорится в сообщении.

Автовладельцы некоторое время назад столкнулись с проблемой самопроизвольного переключения радиостанций на Vesta с мультимедийным комплексом EnjoY Pro. Проблему признал «АвтоВАЗ» и пообещал оперативно ее решить.

Мультимедиа система Lada EnjoY Pro с Яндекс Авто поддерживает популярные онлайн сервисы: Навигатор, Музыка, Заправки, Браузер, Виртуальный ассистент Алиса, а также проецируемые решения Apple CarPlay и Android Auto. Подключение к интернету осуществляется через точку доступа смартфона или с помощью внешнего USB-модема.

До этого «АвтоВАЗ» раскрыл цены на Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) и новыми опциями.

Седан в комплектации Comfort оснащается двигателем 1,6 литра на 106 л.с. и МКП. Ее предлагают приобрести за 1,5 млн рублей. Версия с 1,8-литровым мотором на 122 л.с. и вариатором стоит 1,6 млн рублей. А вот универсал SW «АвтоВАЗ» решил продавать за 1,6 млн или 1,7 млн рублей в зависимости от оснащения.