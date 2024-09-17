В России стартовали продажи фургона «Соболь» нового поколения

Объявлен старт продаж «Соболя NN 4x4». Для покупателей будут действовать особые условия гарантия — 4 года или 200 000 км пробега. Предполагается, что новинка заинтересует коммунальные службы, представителей бизнеса, а также семьи, увлекающиеся путешествиями и активным отдыхом.

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Как стало известно ранее, за полноприводный «Соболь NN» будут просить 3 615 000 рублей. Новинка оснащается 2,5-литровым 150-сильным турбодизелем, с которым идёт шестиступенчатая механическая коробка.

В трансмиссии реализованы жёстко подключаемый полный привод, электронное управление раздаточной коробкой, блокировка заднего дифференциала и понижающая передача (передаточное число — 2,82).

В базовую комплектацию включены зимний пакет, антиблокировочная система тормозов, штатная медиасистема, предпусковой подогреватель и многое другое, включая 9-дюймовый центральный тачскрин.

Важно добавить, что величина дорожного просвета составляет 220, а независимая передняя подвеска отличается большими ходами (200 мм). Кроме того, автомобиль способен проходить броды глубиной до 500 мм.

Между тем, в России разрабатывают новый переднеприводный грузовик: такой формат машины будет удобен для доставки посылок внутри города.