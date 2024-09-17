Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России

Haval зарегистрировал в России больше десятка новых названий для моделей. На заявку, поданную Haval Motors и опубликованную в открытой базе Роспатента, обратил внимание телеграм-канал «Автопоток». Часть из товарных знаков, зарегистрированных по классу легковых автомобилей, созвучны с уже существующими — например Raval, Oria, Mey, Tanq и Rank (Ora, Wey и Tank соответственно). Но есть среди них и новые: Lia, Preo, Haris и Сron.

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«Автопоток» пишет, что созвучные имена были запатентованы «в рамках превентивной борьбы с «пиратами». Иными словами, ждать в продаже автомобили с названиями Raval, Tanq и Rank не стоит. А вот новые товарные знаки, которые «застолбил» за собой Haval, вполне могут в дальнейшем быть использованы.

Пока же Great Wall Motors продает в России автомобили под марками Haval (производятся на заводе в Тульской области), GWM, Wey, Ora и Tank. Бренд Haval отвечает за кроссоверы, GWM — за пикапы, Wey — за премиальные кроссоверы, Tank — за премиальные внедорожники, а Ora — за электрокары.

Ранее Сhery тоже подала заявки на регистрацию товарных знаков, в том числе созвучных со своим. Это были Jaegoo (напоминает Jaecoo), а также Jaceer, Innova, Skala, Fatena, Atlantis, Fateno, Maxeed и Onives. Всего их насчитывается около двух десятков.

Аналогичным образом поступил и АвтоВАЗ, зарегистрировавший названия Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira, Sfera, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. В итоге компания остановилась на имени Iskra, которое выбрали для нового семейства бюджетных автомобилей.