Geely привезет в Россию новый Tugella

Geely готовится к старту продаж новой Tugella в РФ. Китайский производитель начал поставки обновлённого кросс-купе на российский рынок. Первая партия автомобилей, на которые уже получен ОТТС, отправлена с завода марки в Харбине, а премьера новинки, как ожидается, состоится до конца сентября. Помимо этого, не исключено, что рестайлинговая версия будет называться Knewstar G11.

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Габаритная длина автомобиля составляет 4605 мм, ширина 1878 мм, высота — 1643 мм, расстояние между осями равно 2700 мм.

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Ожидается, что под капотом модели установлен 2,0-литровый двигатель с отдачей от 200 до 238 лошадиных сил, с которым сочетается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.

По предварительным данным, внешне от предшественника новинку можно будет отличить по новому бамперу и модернизированной решетке радиатора, а топовым версиям также достанется матричная головная оптика.

Коснутся доработки и салона, где появятся новые спортивные сиденья, а перечень опций будет расширен за счёт появления функции автоматической парковки и акустики с 12 динамиками.

Сроки появления на российском рынке рестайлинговых Geely Tugella пока не раскрываются. Предполагается, что официальный дебют состоится в сентябре 2024 года, однако официальные источники на данный момент эту информацию не подтверждают.