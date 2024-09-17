Lotus показал 1000-сильный Theory 1, который «общается» с водителем с помощью массажа

Lotus показал концепт Theory 1 с интерактивным салоном. Британский бренд частично рассекретил новый шоу-кар — двухдверный электрический Theory 1 с 1000-сильной установкой и полным приводом, вдохновленный Esprit. Theory 1, демонстрирующий новый подход к взаимодействию между автомобилем и водителем, может в будущем переродиться в преемника Emira.

© Motor.ru

Theory 1 получил клиновидный нос с раздвоенным сплиттером, фары-бумеранги и тонкие задние фонари, над которыми возвышается активный спойлер. Необычные двери выдвигаются частично вверх, как крылья чайки, частично назад, напоминая двери Koenigsegg с синхро-спиральными шарнирами.

В основе Theory 1 — карбоновая ванна, на которой установлены три сиденья. Центральное отведено водителю, два других — пассажирам. В оснащение входят проекционный дисплей и пара экранов по бокам, отвечающих за вид с боковых камер. В подполковники каждого кресла встроены динамики с решетчатыми структурами из полиуретанового эластомера, напечатанными на 3D-принтере. Как утверждает Lotus, аудиосистема способна проигрывать бинауральные звуки для каждого пассажира отдельно — наушники для этого не потребуются.

© Lotus

© Lotus

© Lotus

Однако главная особенность салона — так называемый «реактивный текстиль» Lotuswear. В ткань сидений, дверей и руля встроены надувные элементы, которые используются для массажа. Здесь их функционал этим не ограничивается: они выступают средством тактильного общения автомобиля с человеком. Например, он даст понять о приближающейся сзади машине, «похлопав» водителя по плечу.

Кроме этого, элементы управления в Theory 1 могут появляться и исчезать по требованию. Если водителю звонят, появится кнопка для приема вызова, а потом исчезнет. Технологию предоставила берлинская фирма MotorSkins, специализирующаяся на одежде для помощи людям с ограниченными возможностями и слабостью мышц.

© Lotus

© Lotus

© Lotus

Концепт оснащен установкой мощностью до 1000 лошадиных сил, разгоняющей его с места до первой «сотни» за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час. Lotus постарались сделать Theory 1 легким: он весит 1600 килограммов, что примерно на 300 меньше, чем Evija. Запитывается установка от относительно небольшой батареи емкостью 70 киловатт-часов, обеспечивающей 402 километров хода в комбинированном цикле WLTP.

Ожидается, что в будущем концепт переродится — вероятно, без футуристичных тактильных технологий — в «товарного» наследника Emira. Пока он известен под индексом Type 135, но наверняка получит имя на «Е», как другие модели Lotus.