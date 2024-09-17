Geely начала продажи обновленного кроссовера Monjaro с тремя экранами в салоне

В Китае начались предварительные продажи обновленного кроссовера Geely Monjaro. Об этом сообщает carnewschina.com. Отмечается, что для рынка Китая автомобиль получил приставку Dongfang Yao в названии. Перевести ее можно как "Восточный солнечный свет". У кроссовера изменились решетка радиатора, колесные диски, появились новые оттенки кузова, переработан центральный тоннель в салоне. Как и прежде, модель будет предлагаться с тремя экранами на передней панели. Автомобиль получил 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Предзаказы на модель принимаются по цене 170 и 180 тыс. юаней (2,19 и 2,32 млн рублей соответственно). До этого BYD представил на автошоу в Чэнду новый большой минивэн Xia. Отличительными особенностями автомобиля стала трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери. Длина автомобиля составляет 5145 мм. Колесная база — 3045 мм. В салоне на передней панели установлен большой монитор для управления различными функциями автомобиля. Китайская новинка оснащается электромагнитной подвеской, которая адаптируется под дорожное покрытие. Автомобиль получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом и электрического мотора, выдающего до 268 л.с.