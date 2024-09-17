Названы автомобили, которые можно купить за 200 000 рублей

Перекупщик назвал надёжные дешёвые автомобили на вторичном рынке. Профессиональный продавец перечислил пять моделей, которые сейчас в России на вторичном рынке продаются примерно за 200 тыс. рублей. Кроме их низкой цены, у них есть ещё одно преимущество — очень бюджетное обслуживание.

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Первым в рейтинге оказался Chevrolet Lanos 2008−2009 г.в.

Эксперт считает, что несмотря на уже солидный возраст, на рынке ещё много «живых» экземпляров. У «Ланоса» крепкая техническая часть. Но кузов быстро покрывается ржавчиной, поэтому найти автомобиль в таком возрасте без повреждений ЛКП невозможно.

Ещё один автомобиль, у которого нет проблем с поиском запчастей, — Lada Kalina. Это простой и неприхотливый автомобиль в обслуживании. За 200 тыс. рублей можно найти экземпляр, который проехал около 250 тыс. км.

С обслуживанием нет проблем и у Renault Logan первого поколения. Из плюсов эксперт отмечает крепкую ходовую часть, надёжные моторы и коробки.

За 200 тыс. рублей можно купить Daewoo Nexia 2009−2011 г.в. При правильном обслуживании двигатель и коробка отличаются большим ресурсом. И с обслуживанием этих машин не возникает хлопот.

Замыкает топ-5 бюджетных и выгодных автомобилей Hyundai Accent. За 200 тыс. рублей можно рассчитывать на экземпляры 2004−2006 г.в. с пробегом около 250 тыс. км. Эксперт отмечает, что такой пробег — не предел для этой машины. При своевременном прохождении техосмотра она проедет ещё столько же и даже больше.