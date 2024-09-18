На трассе М-12 в Татарстане открыли все шесть многофункциональных зон дорожного сервиса

На федеральной трассе М-12 "Восток" в Татарстане открылись все шесть запланированных многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"С запуском новой зоны сервиса на 778-м км автодороги в сторону Москвы все шесть МФЗ, запланированных на участке М-12 "Восток" в Республике Татарстан, открыты для обслуживания водителей и пассажиров. Первая многофункциональная зона на этом километре трассы по направлению в Казань начала работать в конце августа этого года. Еще по две зеркальные МФЗ расположены на 725-м км в Кайбицком районе Татарстана и на 820-м км в Лаишевском районе", - приводятся в сообщении на сайте кабмина слова вице-премьера.

Отмечается, что на М-12 "Восток" от Москвы до Казани работает уже 21 многофункциональная зона дорожного сервиса. До конца 2024 года на ней планируется открыть еще три МФЗ - в Чувашской Республике и Нижегородской области.

По словам главы госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, все МФЗ на М-12 призваны обеспечить людей высоким уровнем клиентского сервиса.