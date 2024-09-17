В Россию привезли новый седан Honda Crider по цене Lada

На рынке России появились новые седаны Honda Crider из Китая. Стоимость автомобилей начинается с отметки 1 850 000 рублей.

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В России можно приобрести новые Honda Crider, которые позиционируются в качестве альтернативы для Civic. На одном из классифайдов стоимость такого автомобиля составляет 1 850 000 рублей. Более дорогие версии оцениваются в 2 399 000 рублей.

Минимальную сумму за автомобиль просит частный владелец из Заринска в Алтайском крае. В объявлении указано, что в стоимость уже входит утилизационный сбор и электронный ПТС. Заметим, что примерно за такую же сумму в России можно приобрести "Москвич 6" или Lada Vesta в кузове седан. В топовой версии российская модель оценивается в 1 865 900 рублей.

В объявлении к Crider не указана комплектация. Однако данные автомобили, как правило, оснащены рулевой колонкой, которая регулируется в 2 плоскостях и электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold. В списке опций есть система бесключевого доступа в салон, отделка кресел кожей и камера заднего вида. На приборной панели размещен цифровой спидометр. Crider также предлагается с противотуманными фарами, светодиодной оптикой и 16-дюймовыми литыми колесными дисками.

В других городах стоимость на такие седаны немного выше. В Екатеринбурге приобрести Crider можно за 1 949 000 рублей, а в Краснодаре - за 1 988 000 рублей. В Смоленске стоимость начинается с отметки 2 050 000 рублей. Дороже всего автомобиль китайской сборки оценивается в Москве - 2 399 000 рублей.

По технической части все экземпляры Honda Crider идентичны. В качестве силового агрегата здесь используется турбированный мотор 1.0 мощностью 122 л.с. Аналогичная установка используется для модели Honda Civic. В связке с двигателем работает бесступенчатая вариаторная коробка передач.