Названы плюсы и минусы седана Ford Fusion

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях седана Ford Fusion второго поколения.

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«Базовым считают атмосферный мотор S7CB 2.5 (175, 177 л. с.). В основе имеет «маздовский» L5‑VE – спокойный агрегат с ресурсом свыше 300 тысяч км. Кроме возрастных течей, упрекнуть его не в чем. Младший 1.5 (184 л. с.) доверия не вызывает из-за большого набора слабых мест: возможны протечки антифриза в цилиндры, часто подводит водяная помпа, быстро обрастают нагаром впускные клапаны, засоряются форсунки», — сказал Зиновьев.

Бесступенчатая трансмиссия до 200 тыс. километров служит исправно, затем сказывается механический износ. Ресурс гидроавтомата больше — 250 тыс. километров.

Фирменная болячка – оплавление контакта в контуре обогрева и вентиляции сидений. Кроме того, существует дефицит запчастей для этой модели в России. Также большинство машин в РФ после ДТП.