Автоэксперт поддержал высокие штрафы для пользователей электросамокатов

Сервисы аренды самокатов начали штрафовать пользователей за поездки вдвоём. В августе Дептранс Москвы предложил сервисам аренды повысить штрафы до 100 тыс. рублей за езду на самокате вдвоём и за передачу СИМ детям. Уже на прошлой неделе первые два пользователя получили штраф в размере 100 тыс. рублей. Автоэксперт Максим Кадаков поддержал инициативу и отметил, что не существует других способов отучить людей от подобных нарушений.

По словам Кадакова, если сервисы будут часто штрафовать пользователей, и это будет придаваться широкой огласке, то подобная мера начнёт действовать.

«Это не просто приличные, а большие деньги», — заявил эксперт.

Он отметил, что штраф за езду вдвоём выписывают не по КоАП, а деньги по пользовательскому соглашению получает компания, предоставляющая сервис аренды. Поэтому существует возможность оспорить подобные штрафы в суде. Всё зависит от того, как составлено пользовательское соглашение.

На прошлой неделе «Яндекс» впервые оштрафовал пользователя на 100 тыс. рублей за то, что он разрешил нескольким детям прокатиться на самокате. Прохожий сфотографировал троих подростков, которые одновременно ехали на одном электросамокате, и отправил фотографию в службу поддержки.

Спустя несколько дней уже другой сервис, «МТС Юрент», выписал такой же штраф за поездку вдвоём на одном самокате.