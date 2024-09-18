Проект новосибирского летающего автомобиля поставили на паузу

В Новосибирске приостановили работу над летающей машиной. Проект двухтонного «Циклокара» пришлось поставить на паузу, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Артура Бильского. По словам ученых, им не хватает финансирования. Впрочем, если найдутся инвесторы, они готовы возобновить разработку.

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В Новосибирске собирались к 2027 году построить прототип беспилотного летательного аппарата весом 2,5 тонны. Его хотели оснастить особыми движителями: они представляют собой вращающиеся в горизонтальной плоскости цилиндры, вместо стенок которых расположены несущие лопасти.

Преимущества такой конструкции — маневренность, низкий уровень шума и способность садиться на разные площадки, в том числе расположенные под углом.

Разные версии «Циклокара» можно было бы использовать для нужд МЧС, а также в городском такси, для доставки грузов и удаленного видеонаблюдения.

Ученые уже создали и протестировали его мини-копию массой 60 килограммов. После этого они собирались начать работать над полноразмерной машиной и ее системой управления. Проект был представлен заказчику, но поддержки не получил, поэтому работы свернули.