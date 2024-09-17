Ради безопасности пешеходов в США могут узаконить уменьшение капотов

В США предлагают радикальные изменения в машинах ради безопасности пешеходов. Американское Национальное управление безопасностью движения на трассах утверждает, что размер автомобильного капота взаимосвязан с летальным исходом для пешехода при столкновении. В ходе изучения проблемы выяснилось: чем выше передняя часть автомобиля, тем больше вероятность гибели пешехода при наезде.

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По статистике, за последние несколько лет в США число пешеходов, погибших в ДТП, увеличилось больше чем в два раза. Отсюда и обеспокоенность ведомства, которое предлагает ввести изменения в конструкции транспортных средств с целью снижения смертности пешеходов.

В предложении, содержащем 238 страниц рекомендаций и пояснений, указано, что «транспортные средства должны будут снизить риск серьезных или смертельных травм головы у детей и взрослых пешеходов при ударах на скорости до 25 миль в час (40 километров в час), что составляет около 70 процентов травм пешеходов от ударов транспортных средств».

Для этого управление предлагает всего лишь перепроектировать все легковые автомобили весом менее 4 536 килограммов. Изменения должны коснуться конструкции капотов, решеток радиатора и самого дизайна автомобиля. Это означает, что нововведение коснется практически всех легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников. Но сначала будет проведено специальное тестирование с целью измерения силы удара головы о капот в разных ситуациях и с разными участниками ДТП — и со взрослыми, и с детьми.

В США это предложением вызвало много споров, особенно после того, как Национальное управление безопасности сообщило, что изменения смогут спасти 67 жизней в год. По статистике, ежегодно в Америке погибает более чем семь тысяч пешеходов.