Ford хочет внедрить рекламу в автомобили

Медиасистема в машинах Ford может начать рекламировать продукты. В базе патентного ведомства США обнаружилась заявка с описанием системы, которая будет транслировать рекламу внутри автомобиля — как визуальную, так и звуковую. Как пишет Market Watch, она будет зависеть от предпочтений водителя и пассажиров. То есть, система будет слушать разговоры, анализировать маршруты и прочее, чтобы предлагать подходящие товары и услуги.

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Согласно патенту, система сможет использовать GPS-данные в навигаторе для рекламы заведений по пути. Если, например, маршрут проложен в продуктовый магазин, она предложит товары по акции. Также она будет прослушивать разговоры, разбирая их на ключевые слова или фразы, и запоминать, какая реклама «положена» определенному пользователю.

Визуальную рекламу на центральном экране система сможет показывать каждые 10 минут. Если же данные о пользователе покажут, что он лучше реагирует на звук, Ford будет чаще проигрывать аудиорекламу — вплоть до раза в пять минут. При этом картинку не будут показывать во время движения, чтобы не отвлекать водителя.

Подача патентной заявки, однако, не обязательно означает, что идея будет воплощена. Например, пару лет назад Ford патентовал дрона-помощника для езды по бездорожью, а весной прошлого года — внедорожник с огромной дверью-крылом.

Впрочем, в Market Watch отмечают, что реклама в салоне рифмуется с общей коммерциализацией послепродажного использования автомобиля, громким трендом которой стала подписка на «вшитые» опции. Кроме того, к такому шагу производителя могут подтолкнуть падающие продажи в США.