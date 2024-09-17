Раскрыта внешность обновленного Chery Arrizo

Chery рассекретил внешность обновлённого Arrizo. В Сети появились изображения рестайлингового китайского седана, который на данный момент известен под индексом M1E FL. Мировая премьера новинки состоится в ближайшее время, тогда же станут известны все подробности об автомобиле.

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Дизайнеры Chery кардинально переработали экстерьер модели. Новинка получила более агрессивный передний бампер, модернизированную светотехнику и решётку радиатора в стиле старших Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, а также колёсные диски в новом дизайне.

В салоне доработок заметно меньше, и сводятся они к передней панели, на которой появились отдельно стоящие виртуальная панель приборов и крупный тачскрин медиасистемы, ориентированный на водителя. Помимо этого, машина обзавелась новыми дверными картами с небольшими рычажками вместо ручек и кнопками настроек сидений.

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Размеры четырёхдверки составляют 4790 х 1843 х 1487 мм в длину, ширину и высоту соответственно. Таким образом, она окажется чуть крупнее актуальной версии, доступной в России.

По предварительным данным, технических доработок машина не получит. Моторная гамма останется без изменений, в неё будут входить моторы объёмом 1,6 и 2,0 литра, работающий с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 8-диапазонным «автоматом».

Официальная премьера обновлённого Chery Arrizo состоится в ближайшее время.